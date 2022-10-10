Названы народные средства, которыми нельзя лечиться при высокой температуре

Популярные народные методы лечения простуды могут ухудшить состояние больного, сообщил агентству "Прайм" врач-кардиолог, терапевт "СМ-Клиника" Рустем Османов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одним из самых опасных народных методов лечения больного горла и насморка врач считает ингаляции горячим паром над картошкой. Этот способ лечения простуды может привести к отеку слизистой и вызвать проблемы с дыханием, от ингаляций стоит отказаться, если температура тела выше 37,5 градусов.

"Также противопоказано использование горчичников при повышенной температуре тела, особенно при аутоиммунных заболеваниях легких. Считается, что горчичники расширяют сосуды и активируют кровообращение, способствуя снижению воспаления в органах. Однако научных доказательств эффективности этого метода нет", - объяснил медик.

Регулярное полоскание горла раствором соды или соли приведет к пересушиванию слизистых оболочек и усилит болезненные ощущения. Также лучше отказаться от нанесения йодной сеточки, эффективность лечения этим способом довольная сомнительна, к тому же йод может вызвать аллергическую реакцию.