Миру грозит более опасный штамм коронавируса?

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил о возможности появления нового штамма коронавируса с большей степенью способности вызывать заболевание (вирулентностью), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В принципе, с точки зрения возможностей, то не исключено, что (коронавирус. - "Газета.Ru") может мутировать в какой-то новый штамм, который будет уже с измененными свойствами и, может быть, даже более вирулентным", - сказал он.

По словам Онищенко, на данный момент прогноз относительно мутаций и появления новых штаммов благоприятный, однако "ничего не исключается".