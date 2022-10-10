Развеян миф о вреде гаджетов для зрения

Негативное влияние гаджетов на зрение сильно преувеличено, заявила офтальмолог, доктор медицинских наук, эксперт телеканала "Доктор" Татьяна Шилова. Популярный миф о вреде использования смартфона и просмотра телевизора она развеяла в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

По словам врача, у пациентов может возникать ощущение, что в результате работы за компьютером или длительного использования гаджетов зрение ухудшается, однако это не более чем заблуждение. На самом деле около 80 процентов заболеваний глаз вызваны генетикой, влияние внешней среды очень незначительно.

Некоторые пагубные привычки - например, образ жизни, пищевые предпочтения - могут оказывать негативное влияние на зрение, но вред от работы с гаджетами сильно преувеличен. Работа за компьютером восемь-девять часов с определенными перерывами - вполне нормальная нагрузка на глаза взрослого человека, это уже подтвердили многие исследования, сказала офтальмолог.

Исключение составляют дети: им гаджеты все же могут навредить, предупредила Шилова. До 18 лет глаза формируются, поэтому в детстве следует строго дозировать зрительную нагрузку. "Ребенку необходимо делать паузы каждые два-три часа работы с гаджетом. В перерывах необходимо делать упражнения, позволяющие менять фокусное расстояние", - объяснила она.

Одним из самых простых упражнений врач назвала упражнение "Метка на стекле". При его выполнении надо смотреть несколько секунд на близко расположенный объект, затем переводить взгляд на объект, находящийся на той же линии взгляда вдали, и так несколько раз. За счет этого глаза несколько раз меняют фокусное расстояние и тренируются.

Влияет ли стресс на зрение

Глаз является частью нервной системы, это часть мозга, вынесенная на периферию. Поэтому все, что происходит внутри мозга, может влиять на качество зрения, и есть такие состояния, когда человек может испытывать ощущение полной слепоты при том, что его глаза абсолютно здоровы, предостерегла офтальмолог.

Стрессовые ситуации негативно влияют не только на обострение хронических заболеваний, а это уже доказано, но и могут вызывать кратковременное снижение зрения. Поэтому старайтесь вести правильный образ жизни, контролировать свои эмоции, и в случае, если не получается это самостоятельно, обращайтесь за помощью к специалистам, объяснила врач.