Врач объяснил, как промокшие ноги влияют на сердце

Если вовремя не высушить и не согреть промокшие на улице ноги, это может привести к развитию смертельно опасного заболевания - инфекционного эндокардита, сообщил URA.RU председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев, передает Day.Az.

Инфекционный эндокардит развивается при переохлаждении организма, эта патология может быть смертельной, если вовремя не высушить промокшие конечности. Переохлаждение также может привести к различным воспалительным процессам внутренних органов.

"Это очень неприятная и тяжелая патология. Иногда смертельная. Могут быть банальные сопли, которые никого ни к чему не обязывают. Реже - воспаление легких. Но эти все стрептококковые инфекции, которые будут вести к ревматизму, ревматическим атакам, поражению почек. В общем, к тем болезням, про которые сегодня мы практически забыли, но возврат к ним возможен", - объяснил врач.

Профессор порекомендовал надевать на обувь бахилы, а если ноги промокли, согреть их с помощью шерстяных носков.