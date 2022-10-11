Назван продукт, поддерживающий организм в холода

С наступлением холодов организм вынужден затрачивать много энергии на обогрев, потому важно включить в рацион продукты, дающие длительное ощущение сытости, сообщила News.Ru врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В говяжьей, свиной и куриной печени содержится большое количество животного белка, который необходим для правильной работы иммунной системы, продукт долго переваривается и является своеобразным "топливом" для организма. Также диетолог рекомендует во время приготовления блюд из печени добавлять согревающие специи.

"Специи улучшают кровообращение, что обеспечивает приток крови вместе с белками иммунной системы к местам повреждений. Быстрее иммунная система будет реагировать на вирусы. Специи оказывают мощное антиоксидантное действие, укрепляя наши клетки и снимая уровень воспаления", - рассказала врач.

Диетолог отметила, что печень богата витамином D, острая нехватка которого грозит серьезными сбоями в работе всех систем и органов.