Названы болезни, которые развиваются после 30 лет

Самые распространенные заболевания, появляющиеся у людей старше 30 лет, назвала в беседе с URA.RU врач-терапевт Людмила Лапа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чаще всего, после достижения 30-летнего возраста люди сталкиваются с внезапно появившейся аллергией, атопическим дерматитом и ревматоидными заболеваниями. Врач отмечает, что как правило, люди не следят за своим здоровьем и обращаются к специалистам за экстренной помощью или когда требуется длительное лечение.

"Сердечно-сосудистые заболевания, как всегда. Инфаркты никто не отменял. И мы слышим, что 30-летние умирают от инфаркта. Кто на футбольном поле, кто на боксерских соревнованиях, кто на лыжне. Там очень большие перегрузки, а они для любого человека коварны, и риск таких заболеваний очень высок", - рассказала терапевт.

Врач подчеркнула, что важно внимательно относиться к своему здоровью в молодости, чтобы с возрастом не собрать букет хронических заболеваний.