Тревожная новость для женщин в связи с COVID-19

Согласно результатам нового исследования, 6,2 процента людей с симптоматической инфекцией SARS-CoV-2 перенесли длительный COVID в 2020 и 2021 годах по крайней мере с одной из трех групп симптомов: постоянная усталость с телесной болью или перепадами настроения, постоянные проблемы с дыханием и когнитивные проблемы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в исследовании, опубликованном в американском медицинском журнале JAMA, приняли участие люди в возрасте от 4 до 66 лет. Основываясь на полученных данных со всего мира, исследователи пришли к заключению, что почти две трети, или около 63,2 процента, людей с длительным заболеванием от COVID были женщинами.

Длительный риск COVID был выше у тех, кому требовалась госпитализация по поводу первоначальной инфекции SARS-CoV-2, особенно у людей, нуждавшихся в отделении интенсивной терапии. Это данные глобального модельного исследования 1,2 миллиона человек из 22 стран, у которых была симптоматическая инфекция COVID-19 в 2020 и 2021 годах, и которые пережили острую фазу вируса. Исследователи также приняли во внимание их состояние здоровья до COVID-19. По смоделированным оценкам длительные симптомы COVID чаще встречались у женщин в возрасте не менее 20 лет (10,6 процента) через три месяца после симптоматической инфекции SARS-CoV-2, чем у мужчин в возрасте не менее 20 лет (5,4 процента).

Дети и подростки чувствовали себя лучше: по оценкам, мужчины и женщины в возрасте до 20 лет были поражены длительным заболеванием COVID в 2,8 процента случаев симптоматической инфекции COVID-19.