Названы главные опасности сидячего образа жизни

Если человек мало двигается и большую часть дня проводит в сидячем положении, начинаются проблемы с кровообращением, которые могут привести к развитию серьезных хронических заболеваний, сообщил "Вечерней Москве" врач-невролог, остеопат Александр Евдокимов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Треть светового дня, проведенная в сидячем положении, вызывает нарушения локального кровотока и грозит застоем крови в ногах и органах малого таза.

"Можно ожидать хронического нарушения кровотока этой части тела: варикозное расширение вен, застойные явления, простатиты у мужчин и заболевания половой сферы у женщин, геморрои", - объяснил врач.

Также длительное нахождение в одном положении излишне нагружает позвоночник, что может привести к болям в области поясницы. Сидячий образ жизни провоцирует появление сильных головных болей и нарушение когнитивных функций.