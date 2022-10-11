Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 786 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 299, вторую дозу получили 176, бустерную дозу - 271 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 40 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 898 973, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 385 760, вторую дозу получили 4 869 069, бустерную дозу - 3 381 921 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 262 223 человека.