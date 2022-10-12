Названы причины хронической усталости

Упадок сил и быстрая утомляемость в осенние месяцы могут свидетельствовать о проблемах со сном и анемии, сообщил kp.ru врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин, передает Day.Az.

Из-за сокращения светового дня, недосыпа, высокого уровня тревожности и снижения уровня железа в организме, человек может испытывать хроническую усталость, постоянно чувствовать себя вялым.

"От недостатка ферритина в той или иной степени страдает до 50 процентов россиян, к упадку сил осенью также может привести сезонное аффективное расстройство. Чтобы облегчить состояние, необходимо ежедневно выходить на улицу в дневное время, даже в пасмурную погоду, и при необходимости использовать в доме лампы дневного света", - рассказала врач.

Слабость и навязчивое желание поспать свидетельствуют на нарушения в работе щитовидной железы или скрытой депрессии.