https://news.day.az/medicine/1502698.html Какое сочетание витаминов не принесет пользы?
Какое сочетание витаминов не принесет пользы?
Некоторые витамины не рекомендуется сочетать. Об этом "Москве 24" сообщила диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам специалиста, витамин В12 не усваивается с витаминами А,С,Е и никотиновой кислотой. Витамин D и витамин А также следует принимать отдельно, так как они нейтрализуют друг друга.
"Железо не очень хорошо усваивается с витамином E, кальцием, магнием, цинком. Вообще железо лучше отдельно. Медь с витамином C тоже не очень хорошо сочетается", - отметила Соломатина.
Как объяснила врач, рекомендуется принимать витамины с разницей в два часа вместе с приемом пищи, чтобы они лучше усвоились в организме.
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