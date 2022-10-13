Бегать по утрам опасно для здоровья

Директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой рассказал, что интенсивный бег опасен для здоровья, он может стать причиной внезапной смерти. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"От интенсивного бега случается достаточно большое количество смертей, из-за сердечно-сосудистой системы. Плюс, в условиях города это все чревато для легких и вообще не очень полезно. Потому что там плохой атмосферный воздух. Бег чреват повреждением лодыжек и коленного сустава. Поэтому ничего хорошего в нем я не знаю. Интенсивный бег хорошо, когда за тобой волк бежит. В других случаях он вреден", - рассказал Терновой.

Он добавил, что лучше всего в качестве ежедневных спортивных нагрузок выбирать ходьбу.