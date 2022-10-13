Обнаружено замедляющее старение и дегенерацию мозга соединение

Ученые Института исследования и образования IDOR обнаружили молекулу, которые потенциально способны замедлить прогрессирование нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Translational Psychiatry, снижение уровня вещества липоксина А4 (LXA4), сопровождается воспалительными процессами и когнитивными нарушениями, а его экзогенное введение предотвращает симптомы потери памяти.

Воспаление является частью защитной системы организма, которая при старении перестает работать надлежащим образом и может способствовать ряду хронических заболеваний и нейродегенеративных расстройств, включая болезнь Альцгеймера. Воспалительные реакции в норме контролируются различными факторами, в том числе липидными молекулами липоксинами. Эти соединения играют важную роль в заживлении ран и привлечении иммунных клеток к месту проникновения инфекции. Известно также, что липоксины регулируют воспаление в центральной нервной системе, однако механизм их действия оставался неизвестным.

В новой работе исследователи оценили уровень липоксина А4 в мозге мышей, в культуре нервных клеток человека и спинномозговой жидкости пациентов с деменцией и другими нейродегенеративными заболеваниями. Оказалось, что LXA4 в значительных количествах продуцируется нейронами и клетками микроглии - резидентными макрофагами центральной нервной системы - как у мышей, так и у человека.

С возрастом количество LXA4 в мозге грызунов уменьшалось, что приводило к ухудшению памяти и способности к обучению у подопытных животных. Аналогичное ухудшение наблюдалось у мутантных животных, у которых был удален ген 5-LOX, участвующий в выработке липоксина А4. Наоборот, введение экзогенного LXA4 через инъекции ослабляло выработку цитокинов клетками микроглии и обращало вспять потерю памяти у мышей, у которых провоцировали воспалительные реакции.

Ученые продемонстрировали, что уровни LXA4 в спинномозговой жидкости пожилых людей снижаются при деменции. В целом, содержание LXA4 коррелируют с показателями памяти, низкими уровнями бета-амилоидов и высоким уровнем нейротрофического фактора головного мозга (BDNF). Бета-амилоиды считаются нейротоксическим фактором, провоцирующим болезнь Альцгеймера, а BDNF стимулирует развитие нейронов и важен для долговременной памяти. В целом, полученные результаты подтвердили ключевой вклад липоксина А4 в защиту головного мозга, которая нарушается при старении и, в большей степени, при деменции.