Врач рассказал о влиянии душа на течение COVID-19

О влиянии душа и ванной на течение COVID-19 "Мосленте" рассказал врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Он призвал людей осторожнее относиться к водным процедурам во время острого течения заболевания.

"Хорошо известно, что тепло, не важно баня это или пар от картошки, способствует распространению вируса. Несмотря на это, принимать душ или ванну при наличии инфекции не возбраняется, если соблюдать ряд условий", - сказал он.

Первое из них - у больного в течение суток не должно наблюдаться повышения температуры. Кроме того, водные процедуры должны длиться не более десяти минут, добавил Абакумов. Иначе можно спровоцировать усиление ринореи (обильные выделения из носа) и затруднение дыхания.

"Третье - после принятия душа или ванной нужно насухо вытереть тело полотенцем. Четвертое - вода должна быть теплая, ни в коем случае не горячая", - объяснил пульмонолог.