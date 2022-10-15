Почему нельзя отказываться от завтрака?

Отказ от первого приема пищи может привести к повышению аппетита вечером, это приведет к набору лишних килограммов, сообщила "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Правильный завтрак нормализует обмен веществ, дает необходимую организму энергию. Если регулярно отказываться от утреннего приема пищи, то человек может съесть слишком много вечером.

"Организм попытается компенсировать то, что не съел за день. Появляется зверский аппетит, провал уровня глюкозы - все это стимулирует наедаться на ночь. А после ужина мало кто выбегает на улицу, люди выбирают более спокойные варианты времяпрепровождения. До сна организм не успевает все сжечь, плюс к вечеру вырабатываются другие гормоны, которые нас успокаивают и замедляют", - рассказала врач.

Лишние калории перерабатываются в жировые отложения, это может спровоцировать развитие диабета, проблемы с сердцем и сосудами.