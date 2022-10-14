Названы самые неэффективные народные средства от простуды и гриппа

Некоторые популярные народные способы лечения гриппа или ОРВИ не имеют никакого эффекта, а в ряде случаев могут нанести еще больший вред организму, сообщил в своем Telegram-канале врач-терапевт Олег Абакумов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист рекомендует отказаться от опасных ингаляций горячим паром над картофелем, это может привести к ожогу слизистых и отеку. Не помогут от простуды излишне горячие напитки, например чай с малиной.

"Обильное питье при гриппе никогда не помешает, но теплое, а не кипяток. Питье лучше подкисленное, чем сладкое, но без фанатизма, потому что от избытка кислоты можно спровоцировать гастрит. Рекомендую заменить питье в форме чая с малиной на теплые брусничные и клюквенные морсы. Ничуть не хуже по вкусу, но в разы полезнее", - объяснил врач.

Не стоит злоупотреблять горячим молоком с медом, отказаться от употребления животных жиров, например медвежьего или барсучьего, этим можно спровоцировать расстройство желудочно-кишечного тракта. Врач также порекомендовал не пытаться лечиться настойкой водки с перцем, спиртное значительно ухудшит течение болезни.