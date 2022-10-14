Врач рассказал, чем опасна постоянная сонливость
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Постоянное желание поспать может указывать на развитие серьезных проблем со здоровьем, которые необходимо лечить под контролем специалистов, сообщил "Москве 24" врач-терапевт Алексей Хухрев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одна из самых распространенных причин сонливости - нехватка витамина D и железа. Чтобы восполнить их недостаток, необходимо уделить внимание питанию и принимать витаминные комплексы по назначению врача.

"Это может быть и анемия, то есть нехватка кислорода тканям. Может быть и гипотиреоз - снижение функции щитовидной железы. У таких пациентов тоже постоянная сонливость", - объяснил врач.

Если сонливость одолевает в осенние месяцы, то это может быть связано с недостатком солнца и низкой физической активностью. также постоянное желание спать - один из признаков депрессии.