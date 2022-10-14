Психиатр рассказал о способах защиты от стресса

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал в беседе с "Российской газетой" о нескольких способах, которые помогают бороться со стрессом, передает Day.Az.

"В наше цифровое время бесконечный, неконтролируемый, а иногда деструктивный поток информации становится основным источником многих наших стрессов. Очень важно максимально ограничить себя от этого пагубного воздействия. Интернет-гигиена <...> это не пустые слова", - заявил врач.

Костюк также отметил, что важно высыпаться. При этом следует придерживаться формулы "засыпать сегодня, просыпаться завтра".

Кроме того, по словам специалиста, важную роль играет физическая активность.