Вакцинация от COVID-19 повышает риск миокардита

Ученые из Медицинского колледжа штата Пенсильвания выяснили, что риск миокардита при заражении COVID-19 в семь раз выше, чем риск миокардита из-за вакцинации. Результаты опубликованы в Frontiers in Cardiovascular Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда провела крупнейшее на сегодняшний день обзорное исследование риска развития миокардита на данных 58 миллионов пацинтов, полученных из 22 публикаций. Ученые обнаружили, что риск миокардита был в 15 раз выше у пациентов с COVID-19, по сравнению с теми, кто не болел коронавирусом.

Затем исследователи сравнили отдельно вакцинированных и невакцинированных людей. У вакцинированных заболеваемость миокардитом оказалась в два раза выше, чем у непривитых. Но при этом риск миокардита при заражении COVID-19 был в семь раз выше, чем при вакцинации. Это показывает, что польза вакцин значительно перевешивает риски. Вызванный вирусом миокардит гораздо чаще приводил к смерти пациентов, чем вызванный вакцинацией.

Пациенты с воспалением миокарда могут испытывать боли в груди, одышку или нерегулярное сердцебиение. Миокардит может возникнуть даже у молодых и здоровых людей и привести к долгосрочным последствиям для здоровья, которые сейчас неизвестны. Более того, ученые показали, что молодой возраст - фактор высокого риска миокардита.