Как слушать музыку в наушниках, чтобы не испортить слух?

Регулярное использование наушников и прослушивание слишком громкой музыки, со временем могут негативно сказаться на слухе, сообщил URA.Ru отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, передает Day.Az.

Слишком громкая музыка в наушниках может повредить внутренне ухо, слуховой нерв, уменьшить количество волосковых клеток и в конечном итоге приведет к снижению слуха и тугоухости. Чтобы избежать неприятных последствий для здоровья специалист рекомендует соблюдать определенные правила при использовании наушников.

"Не чаще двух раз в день и не более получаса за момент прослушивания - этого вполне достаточно, чтобы насладиться любимой музыкой в наушниках, не оглохнуть и не нанести ущерб для слухового нерва. Либо непрерывно один час", - объяснил врач.

С возрастом слух человека снижается, отметил отоларинголог, слишком громкие звуки в наушниках могут ускорить этот процесс.