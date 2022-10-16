Врач рассказала об опасном способе похудения

Вывести лишнюю воду из организма и избавиться от жировых отложений с помощью обертываний пленкой невозможно и опасно для здоровья, сообщила "Известиям" врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина, передает Day.Az.

В попытках сбросить вес, многие не задумываются о негативных последствиях, которые могут оказать на здоровье некоторые способы похудения. Например, популярное обертывание пищевой пленкой. Этот способ очень популярен в сети, худеющим рекомендуют обертывать пищевой пленкой проблемные участки тела и активно заниматься спортом.

"Достаточно часто от своих пациентов я слышу следующее: в жару надо обмотаться пищевой пленкой или целлофановыми пакетами. Желательно еще пойти бегать. По мнению пациентов, так можно вывести лишнюю воду и избавиться от отеков, а также ускорить процесс расщепления жира. Но это совсем не так", - объяснила специалист.

Пищевая пленка задерживает влагу, пот будет впитываться в кожу, что увеличит риск перегрева организма и может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой.