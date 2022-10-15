Названа неожиданная причина появления перхоти

Главная причина появления перхоти - воспалительный процесс в области сальных желез головы, избыток кожного сала провоцирует зуд, сообщила в беседе с "Газетой.Ru" врач-косметолог, дерматолог марки Vichy Алтана Базылева, передает Day.Az.

Возникновение себорейного дерматита связывают с увеличением выработки кожного сала, к нему может привести и длительный стресс, во время которого в организме активно вырабатывает гормон - кортизол.

"Переизбыток кортизола снижает барьерные функции кожи и скорость ее регенерации. Также на появление перхоти влияют иммунодефицитные состояния: сахарный диабет или прием некоторых психотропных медицинских препаратов", - объяснила специалист.

Дерматолог также отметила, что наиболее тяжелые формы проявления перхоти чаще встречаются у мужчин. Это может быть связано с более активной выработкой кожного сала, к тому же мужчины уделяют гораздо меньше внимания уходу за волосами, чем женщины.