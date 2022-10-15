Найден белок, способный восстановить изношенный хрящ

Ученые из Института Скриппса обнаружили, что малоизученный белок RORβ стимулирует образование хряща в суставах. Исследование опубликовано в в журнале PLOS One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С возрастом клетки хряща (хондроциты) теряют способность нормально делится, и в нем возникает воспалительный процесс, который еще сильнее разрушает ткань хряща. На сегодняшний день лечения нет, и во многих случаях единственный способ избавиться от боли - полностью заменить сустав. Ученые обнаружили, что активация белка RORβ в клетках хряща может оздоровить клетки и помочь снизить воспаление.

RORβ - это ядерный рецептор. При его связывании с определенными участками ДНК становятся активны некоторые гены, в том числе и те, которые запускают деление хондроцитов. Ранее RORβ был связан с развитием сетчатки глаза у эмбрионов, а также с циркадными ритмами и потерей костной массы при старении.

Ученые показали, что RORβ может стать терапевтической мишенью для будущих лекарств, но пока провели исследования только на клетках. Теперь они планируют подробнее изучить механизм, с помощью которого RORβ воздействует на хондроциты и притупляет воспалительные сигналы, которые приводят к разрушению хряща.