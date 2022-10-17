Основатели BioNTech анонсировали создание вакцины от рака

Соучредители немецкой фирмы BioNTech Угур Шахин и Озлем Тюреджи сообщили, что технологию мРНК, лежащую в основе их вакцины против коронавируса, можно перепрограммировать так, чтобы она заставляла иммунную систему атаковать раковые клетки, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Профессор Шахин заявила, что препараты подобного действия могут быть доступны еще до 2030 года.

Вакцина мРНК передает генетические маркеры безвредным шиповидным белкам коронавируса, которые потом перенимают клетки, производящие спайковый белок. На эти отметки реагируют антитела иммунной системы и атакуют их.

Тот же подход, по мнению ученых, можно использовать, чтобы заставить иммунную систему искать и уничтожать раковые клетки. Только вместо кода для вирусов надо вводить маркеры для раковых антигенов. Это белки, которые усеивают поверхность опухолевых клеток.

BioNTech начала работу над противораковыми вакцинами на основе мРНК до того, как началась пандемия. Но из-за угрозы коронавируса переключилась на производство вакцин против COVID-19. О.Тюреджи сообщил, что в компании уже есть несколько вакцин, которые сейчас проходят клинические испытания.