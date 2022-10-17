Названы первые признаки деменции

При деменции у пациентов могут начаться агрессия, нарушение памяти и снижение когнитивных способностей. Об этом "Москве 24" сообщил терапевт Алексей Хухрев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, чаще всего деменция развивается у пациентов старше 70 лет. Также болезнь может развиваться у людей, перенесших инсульт.

Одним из симптомов деменции является агрессия. Как объяснил Хухрев, пациентам начинает казаться, что окружающие негативно о них отзываются.

"Иногда люди приходят в настолько неуравновешенное состояние, что могут, например, в тапочках куда-то зимой через всю Москву пойти", - добавил врач.

По словам терапевта, еще одним симптомом деменции является нарушение памяти. Как объяснил врач, пациенты забывают о событиях предыдущего дня, однако у них сохраняются воспоминания о том, что произошло 20 лет назад. Кроме того, при данном заболевании начинается снижение когнитивных способностей, когда человеку трудно посчитать цифры или определить время.

"Есть классический тест на деменцию. Мы просим человека нарисовать часы, и указать на них время - без десяти два. Для многих людей это реальная проблема. Они понимают, что это часы, но не могут просто взять и произвольно нарисовать на них время", - отметил врач.

По словам Хухрева, человек с данными симптомами может замедлить развитие деменции. Для этого нужно контролировать давление, пить назначенные врачами лекарственные препараты, а также отказываться от соли в рационе питания.