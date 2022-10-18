Как снизить скорость старения?

Геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев заявил URA.RU, что средиземноморская диета и физическая активность влияют на скорость старения, передает Day.Az.

"На сегодняшний день в нашем арсенале появилось два немедикаментозных фактора <...> это определенный режим питания и определенный режим движения", - сказал Прощаев.

Он отметил, что при движении в организме выделяется вещество, которое позволяет избежать многих сосудистых заболеваний.

"Под воздействием ряда факторов вырабатывается в эндотелии сосудов газовый гормон организма - оксид азота. Он способствует расширению сосудов, снижению артериального давления и повышению устойчивости сосудистой стенки к атеросклеротическим процессам", - объяснил геронтолог.

Врач добавил, что одним из ключевых факторов также является режим питания. Всемирная организация здравоохранения, по его словам, рекомендует средиземноморскую диету.