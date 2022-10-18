Врач рассказала, как восполнить дефицит йода в организме

При нехватке йода в организме нарушается выработка гормонов щитовидной железы, это может привести к излишней раздражительности, выпадению волос, постоянной усталости и набору веса. Как восполнить нехватку ценного микроэлемента, изданию Lenta. Ru рассказала врач-педиатр ведущий медицинский эксперт "ИНВИТРО-Москва" Виолетта Бурдаков, передает Day.Az.

В организме человека йод не вырабатывается, его он может получить только с пищей. Для профилактики дефицита йода стоит включить в рацион морскую капусту, креветки, белую фасоль.

"Для того чтобы обогатить рацион йодом, выпускаются специально маркированные пищевые продукты, в которые добавляется от 10 до 30 процентов суточной нормы этого микроэлемента. Наиболее популярный среди них - йодированная поваренная соль", если использовать ее в пищу вместо обычной, можно получить всю суточную норму йода",- объяснила врач.

Врач порекомендовала отказаться от бесконтрольного приема БАДов с высоким содержанием йода, велик риск превысить допустимую норму и заработать гипертиреоз.