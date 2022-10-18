Обнаружены необычные последствия лечения депрессии

Согласно новому исследованию ученых, входящих в Европейскую коллегию нейропсихофармакологии, у пациентов с серьезным депрессивным расстройством мозг может "перестроиться" в течение нескольких недель при лечении расстройства. Работу ученых была представлена на Ежегодном конгрессе коллегии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее ученые установили, что серьезная депрессия связана с изменениями объема серого и белого веществ. Кроме того, у людей, страдающих расстройством, увеличена активность миндалевидного тела, которое влияет на эмоциональные переживания, при этом гиппокамп (отвечает за обучение и память) и базальные ядра (участвуют в обработке эмоций) наоборот демонстрируют сокращение активности.

По мнению ученых, существует тесная связь между структурой человеческого мозга и депрессией. Если воздействовать на эту взаимосвязь, то можно улучшить диагностику и лечение расстройства.

В новом исследовании ученые провели МРТ 109 пациентам с депрессивным расстройством, чтобы получить данные о состоянии их мозга. Затем добровольцев лечили либо электросудорожной, либо психологической терапией, либо антидепрессантами. Через шесть недель после первого сканирования пациентам снова провели МРТ. Затем результаты "до" и "после" сравнили с результатами МРТ мозга 55 здоровых участников.

Полученные данные свидетельствуют о том, что у пациентов с наибольшим улучшением симптомов также наблюдались наибольшие структурные изменения в мозге. Через шесть недель связь между нейронами в определенных частях их мозга увеличилась, причем эти эффекты не зависели от выбора лечения.