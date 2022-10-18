На Филиппинах обнаружен подвариант XBB омикрон-штамма коронавируса

Подвариант штамма коронавируса "омикрон" XBB и вариант XBC обнаружены на Филиппинах. Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщила во время брифинга представитель министерства здравоохранения страны Мария Розарио Вергейре.

По ее данным, XBB был выявлен у 81 человека в двух регионах республики. Отмечается, что 70 пациентов уже вылечились, еще восемь находятся на изоляции, по трем остальным информация уточняется. Вместе с тем вариант XBC обнаружен в 11 регионах у 193 человек. Выздоровели 176 пациентов, трое до сих пор находятся на карантине, пятеро умерли, по девяти остальным случаям данные проверяются.

Подвариант XBB является рекомбинантным штаммом BJ.1 (BA.2.10.11) и BM.1.1.1 (BA.2.75.3.1.1.1) - оба ответвления варианта "омикрон" BA.2. Что касается XBC, то он представляет собой рекомбинант вариантов дельта и BA.2.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. С тех пор было выявлено 3,98 млн зараженных, вылечились более 3,89 млн человек, 63,5 тыс. умерли.