Названы последствия для волос при частой сушке феном

Во время сушки феном потоки горячего воздуха воздействуют на наружную оболочку волос, в результате чего происходит разрушение поверхностных клеток. О том, как правильно сушить голову и не испортить волосы, "Газете.Ru" рассказала к.м.н., врач-дерматолог, трихолог "СМ-Косметология" Екатерина Пащенко, передает Day.Az.

"Чтобы разобраться во влиянии фена на волосы, для начала разберем его структуру. Основное воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды как правило приходится на видимую часть волос, так называемый стержень. Анатомически изнутри стержень состоит из мозгового слоя (сердцевина волоса), коркового слоя (фиброволокна, придающие стержню прочность) и кутикулы (наружная оболочка волоса, образованная из роговых чешуек и плотного кератина)", - пояснила она.

При воздействии потоков горячего воздуха основное влияние как правило приходится на наружную оболочку. Во время нагревания кутикулы происходит разрушение поверхностных клеток, появляются трещины, внутри формируются микроотверстия, которые со временем заполняются воздухом - из-за этого волосы становятся пористыми и ломкими.

"Химическая структура волос, помимо кератина, также в себя включает 15% воды, которая моментально теряется без правильного ухода, волосы становятся сухими и даже могут поменять цвет на более светлый. При длительном и бесконтрольном применении фена воздействие высоких температур может достигать внутреннего коркового слоя и привести к потере водородных связей между волокнами. Тогда волосы становятся мягкими и хрупкими. Кроме того, воздействие высоких температур на прикорневую зону, в частности на кожу головы, может способствовать нарушению водно-липидной защитной мантии, спровоцировать появление сухости, раздражения, покраснение и, как итог, к нарушению роста и выпадению волос", - добавила трихолог.

Специалист посоветовала тем, кто не может обойтись без использования фена - использовать его редко. Также не нужно устанавливать максимальную температуру воздуха.

"Если вы все-таки используете его слишком часто, не забывайте делать маски с кератином 1-2 раза неделю, но при повышенной жирности кожи головы старайтесь не злоупотреблять ими, все должно быть в меру. Перед началом использования фена обязательно используйте термозащитный спрей, он поможет максимально защитить кутикулу от повреждения и разрушения", - заключила Пащенко.