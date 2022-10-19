Врач предупредила о вреде слишком сладких конфет

Слишком сладкие конфеты с ненатуральным составом могут существенно навредить здоровью человека, сообщила URA.Ru врач-диетолог сети лабораторий "Лабквест", член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, передает Day.Az.

При выборе конфет в магазине стоит обратить внимание на состав, указанный на упаковке. Продукция с большим количеством сахара и различных красителей вредна для здоровья. Чем чаще человек ест такие конфеты, тем выше риски развития различных заболеваний.

"Самые вредные конфеты, которые содержат больше сахара, а также различные ароматизаторы и красители. Вред для здоровья зависит от количества съеденного, а также частоты присутствия сладостей и других углеводных продуктов в рационе", - рассказала диетолог.

Специалист отметила, что лучше всего выбрать конфеты, сахар в которых заменен на стевию или фруктозу. При покупке шоколада стоит отдать предпочтение сортам с высоким содержанием какао-бобов.