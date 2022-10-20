Немецкие ученые из Франкфуртского университета обнаружили, что лечение от депрессии изменило структуру мозга, вопреки существующим представлениям о пластичности мозга. Результаты работы представлены на ежегодной конференции Европейского колледжа нейропсихофармакологии, а краткое содержание приводит EurekAlert!., передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе исследования специалисты проанализировали МРТ-снимки мозга 109 добровольцев с депрессивным расстройством. Участники проходили лечение в виде психотерапии, приема препаратов, а также электросудорожной терапии. Исследователей интересовали изменения в разных участках нервной системы, а также количество связей между ними. Результаты сравнили с контрольной группой из 55 здоровых испытуемых. Авторы заметили, что все варианты лечения меняют структуру связей в мозгу в случае излечения. Причем изменения произошли за достаточно короткое время - около шести недель.

Ученые пришли к выводу, что человеческий мозг обладает гораздо более выраженной пластичностью, чем ранее считалось. Лечение позволило увеличить число связей между нейронами в мозге, причем более выраженный эффект наблюдался у тех пациентов, на которых терапия подействовала успешнее. В будущем специалисты хотят изучить механизм, отвечающий за формирования этих изменений, что позволит повысить эффективность лечения больных депрессией.