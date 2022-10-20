Хирург перечислил признаки рака печени

Врач-хирург первой категории, врач-онколог "СМ-Клиника", к.м.н. Дмитрий Зинатулин рассказал, что рак печени на ранних стадиях протекает бессимптомно, а также может маскироваться фоновым заболеванием. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, на этой стадии развития рак проявляется только в виде слабости, быстрой утомляемости и чувством тяжести в эпигастрии и правом подреберье.

Со временем это перетекает в снижение работоспособности, потерю веса, анемию, а также снижение аппетита вплоть до полного его отсутствия.

Первичный рак печени может появиться из-за вирусных гепатитов, цирроза печени, неалкогольного стеатогепатита, афлатоксина и аутоиммунного гепатита, отметил Зинатулин.

По словам медика, для диагностики первичного рака печени применяются: ультразвуковое исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томография.