Названы последствия пятичасового сна для здоровья

Ученые из Университетского колледжа Лондона установили, что сон менее пяти часов в сутки увеличивает риски развития многих заболеваний, в том числе хронических. Работа ученых опубликована в журнале PLOS: Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 8 тыс. добровольцев в возрасте от 50 до 70 лет. За состоянием здоровья и привычками участников наблюдали в течение 25 лет.

В ходе работы, ученые установили, что люди, которые спали менее 5 часов в день, имели на 20% большую вероятность развития болезней сердца, рака и сахарного диабета по сравнению с теми, кто спал более 7 часов в сутки. У добровольцев в возрасте старше 50 лет на 30-40% повышался риск развития сразу двух и более хронических заболеваний, а риск смерти из-за хронических болезней возрастал на 25%.

По словам ученых, их исследование подчеркивает важность полноценного сна для здоровья человека. Они также призвали соблюдать гигиену сна: не использовать гаджеты за несколько часов до сна, не употреблять на ужин тяжелую пищу, а также подготовить место для сна.