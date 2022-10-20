Созданы иммуногены, эффективные при любых штаммах коронавируса

Ученые из Медицинского колледжа штата Пенсильвания использовали области вируса SARS-CoV-2, которые менее восприимчивы к мутациям, для основы вакцины, действующей против любого штамма коронавируса. Работа опубликована в журнале Advanced Functional Materials, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поверхностный шиповидный белок SARS-CoV-2, основная мишень антител, позволяет вирусу проникать в клетки человека. Существующие вакцины нацелены на рецептор-связывающий домен (RBD) шиповидного белка, но склонность RBD к мутированию увеличивает шансы для вируса ускользнуть от нейтрализующих антител.

С помощью методов вычислительной биологии команда идентифицировала три области шиповидного белка коронавиурса, которые наименее подверждены мутациям. Затем они прикрепили к белковым каркасам, а затем стабилизировали полученные конструкции. Один из вариантов, ED2, вызывал сильный иммунный ответ у мышей.

По словам исследователей, будут проведены дальнейшие исследования для оптимизации конструкции и иммунного ответа иммуногенов. После усовершенствования их можно будет когда-нибудь использовать в качестве вакцин-кандидатов в клинических испытаниях.

Кроме того, антитела в образцах сыворотки людей, переболевших COVID-19, способны связываться с иммуногенами ED2, а это значит, что их также можно использовать и для диагностических целей.