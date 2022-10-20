Набор веса связали с менее тяжелым течением болезни Паркинсона

Ученые из Университета Инчхона выяснили, что потеря веса на ранних стадиях болезни Паркинсона связана с быстрым ухудшением мыслительных способностей больного, а набор веса - с медленным. Исследование опубликовано в журнале Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 358 человек, у которых болезнь Паркинсона была недавно диагностирована и которые еще не начали терапию. Прибавку или потерю веса определяли как изменение массы тела более чем на 3% в течение первого года исследования. В общей сложности 98 человек похудели, 59 набрали вес и 201 человек сохранил свой вес.

Участники прошли тесты на мыслительные способности в начале исследования, а затем каждый год в течение восьми лет. Группы сбросивших и сохранивших вес стартовали со средней оценкой 27 баллов за тест. Показатели похудевших снижались на 0,19 балла быстрее в год, чем у тех, кто сохранил свой вес.

Напротив, у людей с болезнью Паркинсона, которые набрали вес, показатели скорости обработки информации снижались медленнее, чем у тех, кто сохранил свой вес. У 174 здоровых людей из контрольной группы не было никакой связи между изменениями веса и результатами тестов на мыслительные способности.

У участников также отслеживали другие симптомы, не связанные с двигательными расстройствами: депрессия, тревога и нарушения сна. Связи между изменением веса и другими симптомами не выявлено.

Исследование не доказывает, что изменение веса влияет на когнитивные навыки, а только показывает ассоциацию. Кроме того, не оценивалось, было ли изменение веса преднамеренным или непреднамеренным, поэтому требуются другие исследования.