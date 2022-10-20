В настоящее время отслеживается более 300 подвариантов омикрон-штамма

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с партнерами отслеживает в настоящее время более 300 подвариантов омикрон-штамма коронавируса. Как передает Day.Az, об этом заявила на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове.

По ее словам, ни один из этих подвариантов не является доминирующим. Параллельно специалист обратила внимание на то, что контроль за вирусом ослабевает и это может привести к серьезным проблемам.

"Еженедельно сообщается о миллионах случаев по всему миру. Однако контроль за распространением снизился. Делается все меньше тестов. Секвенирование сокращается. И это, в свою очередь, ограничивает возможности нашей организации с сетью экспертов по всему миру по оценке ситуации", сказала она и напомнила, что вакцинация остается эффективном методом борьбы с коронавирусом, однако нам надо сохранять бдительность.