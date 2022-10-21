Врач предупредила об опасности ветрянки у взрослых

Риск заразиться ветрянкой есть даже у ранее переболевших взрослых при сильном ослаблении иммунитета, сообщила URA.Ru врач-невролог лаборатории "Гемотест", кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская, передает Day.Az.

Заболеть ветрянкой можно при резком снижении иммунитета, приеме серьезных иммуномодулирующих препаратов, ослабляющих защиту организма. В группе риска люди с ВИЧ и онкологическими заболеваниями. У взрослых ветряная оспа в целом протекает тяжелее и дольше, чем у детей.

"Чаще встречается тяжелое течение с развитием ветряночного менингоэнцефалита с отеком и воспалением мозговых оболочек, ветряночной пневмонии и поражениями сердца", - предупредила врач.

Серьезную опасность ветрянка может представлять для беременных, особенно в первых двух триместрах, могут развиться тяжелые патологии плода. Если человек не знает, болел ли он ветрянкой в детстве, необходимо сдать анализ на антитела и пройти вакцинацию.