Какими болезнями можно заразиться во время маникюра?

Неправильно проведенные процедуры маникюра и педикюра могут стать причиной проблем со здоровьем. О том, какими осложнениями и инфекциями грозит неосторожное обращение с ногтями, "Газете.Ru" рассказала врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе ИНВИТРО Анастасия Жданова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С физиологической точки зрения функция ногтей - защитная, то есть они защищают пальцы от внешнего механического и теплового воздействия. В современном же мире ногти стали выполнять также и эстетическую функцию. Однако услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожных покровов, представляют эпидемиологическую опасность. Есть риск заражения во время процедуры и после нее бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями, в том числе такими опасными как гепатит В и С, и даже ВИЧ", - сказала она.

Согласно утвержденным нормам СанПиН, все многоразовые инструменты в маникюрном кабинете должны подвергаться стерилизации и двухэтапной дезинфекции. Одноразовые приборы используются один раз. Мастер при клиенте должен продемонстрировать запечатанную упаковку, а затем вскрыть. Многоразовый инструментарий должен быть упакован в специальные одноразовые крафт-пакеты с индикатором, меняющим цвет в случае правильной обработки.

"Русский маникюр" или "с обработкой кутикулы" многие любят за идеальный результат - если не думать о его последствиях. Удаление кутикулы способствует более долговременному и качественному результату, чем необрезная или "европейская" техника. По мнению дерматологов, кутикулу следует оставить на месте, а не разрезать или отодвигать, потому что она служит для защиты от болезнетворных микроорганизмов. Кожа, которую все неправильно принимают за кутикулу, называется проксимальной складкой эпонихия", - пояснила врач.

Кроме того, по словам Ждановой, следует избегать использования накладных ногтей и покрытия гель-лаками, поскольку их трудно очищать, в них скапливается больше патогенов, чем в обычных ногтях, и очистить их как следует не удается. Также можно повредить саму ногтевую пластину механически или под воздействием химических средств.

"Покрытия для ногтей, которые носят более четырех дней, могут содержать патогенные микроорганизмы, которые не удаляются при обычном мытье рук. При этом сами покрытия никакого вреда не наносят, так как питание и кислород ногтевая пластина получает через матрикс (корень ногтя), который находится под кожей. Реально навредить структуре может неправильное и несвоевременное снятие покрытия", - добавила специалист.

Непрофессиональное нанесение гель-лака с использованием некачественных материалов может сопровождаться термическими или химическими ожогами, а также может привести к частичному или полному онихолизису - отхождению ногтя от ногтевого ложа.

"Также хотелось бы отметить, что во всех материалах для укрепления ногтей есть акрилаты и метакриловая кислота. Неважно, каким способом они полимеризуются: на ногтях, под ультрафиолетом в лампе или за счет дневного света. Грубо говоря, материал становится пластмассой, которая для ногтевой пластины является инородным материалом", - заключила врач.