Врач рассказал, чем вреден рис

Чрезмерное употребление риса может привести к проблемам со здоровьем. Об этом сообщил диетолог Алексей Ковальков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, в данном продукте содержится большое количество крахмала.

"Крахмал преобразуется у нас в глюкозу, которая резко повышает уровень сахара в крови. Поджелудочная железа выбрасывает огромное количество инсулина, и рано или поздно возникает так называемая толерантность к инсулину, то есть преддиабет", - предупредил Ковальков.

Как отметил врач, в других случаях злоупотребление рисом может привести к диабету второго типа.

"Если вы раз в месяц, раз в две недели съедаете чашку риса, ничего страшного в этом нет", - добавил диетолог.

По мнению Ковалькова, пропаренный рис и твердый сорт для плова имеют более низкий гликемический индекс, что делает продукт более безопасным для здоровья.

"Сделайте простой анализ на уровень инсулина в крови. Если инсулин в крови натощак в два раза выше нормы, то это значит, что вы находитесь в стадии преддиабета. Если уровень инсулина в норме, бояться нечего, можно есть рис", - заключил врач.