Названы причины выпадения волос

Активное выпадение волос в осенний период никак не связано с перепадами температур и необходимостью обновления структуры волосяных фолликулов, слабые и безжизненные волосы могут указывать на развитие различных заболеваний. Об этом "Вечерней Москве" сообщила врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Волосы могут выпадать из-за хронического стресса и постоянных эмоциональных переживаний, в этом случае требуется лишь устранить причину тревожности. Однако иногда выпадение волос может быть связано с более серьезными проблемами в организме.

"Выпадение волос - это не диагноз, а симптом, возникающий при абсолютно разных причинах. Это может быть следствием хронических заболеваний, анемии или проблем с щитовидной железой", - отметила врач.

При этом уходовые средства для волос никак не влияют на их выпадение, шампунь не может спровоцировать ослабление фолликулов, которые находятся под кожей. При сильном выпадении волос лучше не заниматься самолечением, а обратиться за консультацией к специалисту.