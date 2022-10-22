Врач объяснил, почему люди мерзнут в тепле

Ощущение холода даже в теплом помещении может свидетельствовать о развитии диабета, проблемах со щитовидной железой или пониженном давлении, рассказал в своем Telegram-канале врач-терапевт Олег Абакумов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первая и самая частая причина, по которой человек постоянно мерзнет, - анемия. Дефицит железа или пониженный гемоглобин задерживают доставку крови в организме, сосуды расширяются, человек теряет тепло. Такие же неприятные ощущения может вызвать недостаток витаминов А и Е.

"Сахарный диабет тоже серьезно влияет на обмен веществ и работу сердечно-сосудистой системы. Одним из симптомов часто являются холодные ноги, которые вы даже почувствовать не можете", - объяснил врач.

Человек также может постоянно мерзнуть при заболеваниях щитовидной железы и пониженном давлении, отметил врач. Чтобы избавиться от ощущения холода, стоит сделать зарядку, исключить из рациона кофе и алкоголь.