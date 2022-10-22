Страны мира предупредили в связи с коронавирусом

Подвариант BQ.1 и его разновидность BQ1.1 омикрон-штамма коронавируса станут доминирующими по крайней мере в пяти странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) к середине ноября - началу декабря 2022 года. Это, вероятно, будет способствовать увеличению числа случаев COVID-19 в ближайшие недели или месяцы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

По мнению главы центра Андреи Аммон, необходимо сохранять бдительность в отношении коронавируса. "Страны должны продолжать отслеживать показатели заболеваемости COVID-19, особенно среди людей в возрасте 65 лет и старше. Также следует отслеживать такие показатели, как госпитализация и заполненность отделений интенсивной терапии, а также смертельные случаи", - отметила она.

В ECDC подчеркивают, что вакцинация против COVID-19 и бустерные прививки остаются приоритетом, особенно в группах, которые наиболее подвержены риску тяжелого заболевания, - это лица старше 60 лет, с ослабленным иммунитетом, сопутствующими заболеваниями и беременные.

Среди стран с высоким уровнем зарегистрированных случаев заболевания новым подвариантом в настоящее время центр называет Францию (19%), Бельгию (9%), Ирландию (7%), Нидерланды (6%) и Италию (5%).