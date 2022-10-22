Названы нетипичные признаки инфаркта

Врач-кардиолог, старший врач КДЦ Научно-клинического центра №3 имени Б.В. Петровского Глеб Лунев заявил, что инфаркт порой развивается без явных симптомов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Один из типов инфаркта проявляется болью в животе. <...> Также инфаркт может проявляться одышкой или кашлем. У пациентов с неврологическими заболеваниями инфаркт может проявляться нарушением сознания, головокружением, тошнотой", - отметил Лунев.

Он подчеркнул, что инфаркт с болью или без - всегда отмирание определенного участка сердца, и это может обернуться фатальными последствиями.

"Если человек не почувствовал его и не обратился к врачу за помощью и советом, инфаркт может повториться <...> повторный инфаркт еще опаснее для жизни, чем первичный, потому что на сердце уже есть рубец", - заявил кардиолог.

Лунев добавил, что стоит как минимум раз в год делать электрокардиограмму. Это позволит выявить перенесенный бессимптомный инфаркт и предотвратить новый.