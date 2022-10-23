Что повышает риск затяжного ковида?

Ученые из Гарвардского университета обнаружили, что стресс, депрессия и тревога сильнее связаны с долгим течением COVID, чем хронические заболевания сердца и легких. Исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы проанализировали данные трех тысяч пациентов, переболевших коронавирусом. Все пациенты работали медсестрами и заполняли анкеты в течение 19 месяцев, начиная с апреля 2020 года.

Исследователи обнаружили, что длительный COVID был на 30-50% более вероятным для тех, кто имел депрессию, тревогу, одиночество или особо беспокоился из-за COVID. Удивительно, но эти факторы сильнее влияли на вероятность долгого коронавируса, чем сопутствующие физические заболевания, включая гипертонию, диабет, высокий уровень холестерина, астму и рак.

Более 40% из тех, у кого развился длительный COVID, ранее не имели психических заболеваний. Результаты исследования остались такими же, когда из анализа исключили участников, которые имели психические, когнитивные и неврологические симптомы до коронавируса.

По иронии судьбы, результаты подобных исследований могут усилить беспокойство людей из-за коронавируса. Тем не менее, они являются важным и своевременным напоминанием о приоритетности психического здоровья даже в условиях продолжающейся глобальной пандемии.

Команда подчеркивает, что это никоим образом не означает, что все длительные симптомы COVID являются психосоматическим. Большинство других длительных симптомов COVID, таких как кашель, не являются симптомами, связанными с психическим заболеванием. Физические и психические факторы нужно рассматривать вместе.

Недостатком исследования является то, что большинство участников были белыми женщинами со средним возрастом около 50 лет. Кроме того, исследователи установили лишь корреляцию, а не причинно-следственную связь.

Миллионы людей в настоящее время страдают от длительного COVID, который проявляется разнообразным набором симптомов, которые могут сохраняться месяцами или даже годами.