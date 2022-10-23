Эндокринолог рассказал о причинах детского ожирения

Сейчас в мире "пандемия детского ожирения". Об этом рассказал врач-эндокриноло Алексей Калинчев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Причины банально просты, как и у взрослых: гиподинамия и избыток пищи, способствующей ожирению (простые углеводы и насыщенные трансжиры)", - заявил Калинчев.

По его словам, лечение детей осложняется ограничением в выборе лекарств, которые можно применять - большинство препаратов зарегистрировано только для взрослых. Также диетолог посоветовал лечить всю семью. В противном случае, лечение будет бездейственным.

Гиподинамия вызвана трендом на дистанционное обучение за время пандемии коронавируса. "Из-за гаджетомании дети не хотят и не любят гулять на свежем воздухе, предпочитают сидеть дома и играть в виртуальные игры", - резюмировал специалист.