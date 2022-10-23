Врач назвала первые признаки инсульта

Острое нарушение кровоснабжения мозга может привести к фатальным последствиям, поэтому важно обратить внимание на первые признаки, которые могут свидетельствовать об инсульте, сообщила Sport24 доктор медицинских наук, главный врач медицинского холдинга им. Виноградова Ольга Шарапова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сосудистая катастрофа может длиться более суток, мозг перестает получать кислород, его клетки погибают. Если человеку внезапно стало плохо, стоит обратить внимание на его мимику и речь.

"У человека при инсульте нарушается мимика - перекашивается лицо, а уголок рта опускается. Ослабевают конечности - плохо двигается рука, или нога. Затрудняется речь или вовсе становится неразборчивой", - объяснила врач.

При появлении хотя бы одного из этих признаков, необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь, чтобы минимизировать последствия катастрофы.