Названы два продукта, которые нужно есть во время простуды

При проявлениях простуды, высокой температуре и насморке помогут не только лекарственные препараты, рассказала URA.Ru диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра "МирА", профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова, передает Day.Az.

В пик заболеваемости сезонными вирусными инфекциями важно поддерживать организм. Необходимо обратить внимание на рацион и включить в него квашеную капусту и свежие яблоки.

"Российские сорта обладают витаминами, которые сохраняются значительно лучше, чем в южных. Также в яблоках находится необходимая фолиевая кислота для формирования железа в организме. Есть яблоки специальных сортов, которые хранятся долго и позволяют сохранить витамин D3", - рассказала врач.

Вместо чая можно пить отвар шиповника, она также богат витамином С. Дополнительно стоит принимать йод, селен и калий.