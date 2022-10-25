Названы продукты, которые сгущают кровь

Слишком густая кровь может спровоцировать кислородное голодание, привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, сообщила порталу "Доктор Питер" генетик-метаболист, нутрициолог Светлана Перес, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На сгущение крови влияет то, как питается человек. Зачастую проблемы с кровообращением могут вызвать фастфуд, жирная и жареная пища, но сильно сгущают кровь и продукты, которые принято считать полезными.

"Есть продукты, которые содержат достаточно большое количество витамина К. Его адекватное потребление предотвращает кровопотерю, останавливая кровотечение, но вместе с этим и сгущает кровь. Листовая зелень (шпинат, петрушка, мангольд, салат) и брокколи содержат гораздо больше витамина К в 100 граммов, чем мясо. Также витамин К есть в растительных маслах - соевом, рапсовом, оливковом", - объяснила специалист.

Эксперт отметила, что для здоровых людей переизбыток витамина К неопасен, он может оказать негативное влияние на организм, когда уже есть проблемы со свертываемостью крови и сосудами.