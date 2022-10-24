Почему взрослые могут заразиться детскими болезнями?

Вакцины имеют определенный срок, поэтому иммунитет со временем ослабевает. Из-за этого взрослые могут заразиться от болеющего ребенка несмотря на то, что делали прививку в детстве. Об этом сообщил педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, взрослые стали чаще болеть корью.

"Корь подняла голову, потому что после 25 лет взрослым людям положено делать прививку от этого заболевания, но не все ее делают. После 25 лет иммунитет против вируса кори может угасать", - объяснил педиатр.

Как добавил врач, взрослым людям необходимо делать ревакцинацию, чтобы не заболеть коклюшем.

"Взрослые люди теперь тоже болеют коклюшем, потому что не делают повторную прививку. Более того, сейчас значительная часть детей заражается коклюшем от взрослых, а не от детей", - отметил Тимаков.

По словам специалиста, взрослым необходимо пройти ревакцинацию от столбняка, а также от дифтерии.